الحكومة الفنلندية الجديدة تعتزم حرمان دول إفريقية داعمة لروسيا من المساعدات

تعتزم الحكومة الفنلندية الجديدة إرسال حزمة كبيرة من المساعدات الرئيسية إلى أوكرانيا في القريب العاجل، في مقابل حرمان الدول الإفريقية الداعمة لروسيا من مساعداتها المالية.

وقال وزير التجارة في الحكومة الفنلندية الجديدة، فيل تافيو، في حديث لإذاعة YLE: "قد يتم حرمان الدول الإفريقية الداعمة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من المساعدات، كما سنراقب بعض الدول الإفريقية التي أعربت عن دعمها لروسيا".

ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة الفنلندية الجديدة عملها يوم غد الثلاثاء الموافق لـ20 يونيو 2023، حيث تجدر الإشارة إلى أن فنلندا تقدم عدة مليارات يورو سنويا كمساعدة للدول النامية، من خلال مجموعة من المنظمات والبرامج الدولية، .

وستعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في مدينة سان بطرسبورغ في الفترة الممتدة ما بين 26 و29 يوليو القادم.

وقد أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تتوصل القمة إلى تحديد آفاق جديدة للتعاون.

المصدر: نوفوستي