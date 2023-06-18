فنلندا.. أول تظاهرة في هلسنكي ضد الحكومة الفنلندية الجديدة

شهدت العاصمة الفنلندية هلسنكي أول مظاهرة نظمها ممثلو قطاع تكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، وذلك احتجاجا على برنامج عمل الحكومة الفنلندية الجديدة.

ومن أبرز ما جاء في مقترح التعديل الحكومي الجديد للحكومة الفنلندية الـ77 (تدوم ولايتها 4 سنوات)، يوم الجمعة الماضي 16 يونيو، تشديد سياسة الهجرة إلى فنلندا ومضاعفة فترة الحصول على الجنسية الفنلندية من أربع سنوات إلى ثماني، فضلا عن إلغاء تصريح إقامة العمل في حال ظل الشخص عاطلا عن العمل لمدة 3 أشهر، وغيرها من التغييرات.

وصرح إيفان إيفاشكوفسكي، وهو أحد منظمي المظاهرة، بأن الكثير من المهاجرين العاملين في فنلندا يعارضون التغييرات الجديدة، غير العادلة في قواعد الهجرة وحماية العمال.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "نحن نعمل في فنلندا، نحن نعمل من أجل فنلندا"، "المهاجرون ليسوا خطرين"، "نحن لسنا مهاجرين غير شرعيين"، "نعمل في شهر يوليو" (كإشارة إلى موسم الإجازات في فنلندا) وغيرها.

المصدر: RT + نوفوستي