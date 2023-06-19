الكشف عن أكبر الوفود المشاركة في منتدى بطرسبورغ.. وجود أحدها يخالف التوقعات

أفادت الجهة المشرفة على تنظيم منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن قائمة أكبر الوفود المشاركة في الفعالية تضم الولايات المتحدة والإمارات والصين والهند وميانمار وكازاخستان وكوبا

وجاء في بيان صدر عن الجهة المشرفة: "شارك في الفعالية، أكثر من 6000 ممثل عن الشركات الروسية والأجنبية من أكثر من 3000 شركة من 75 دولة ومنطقة".

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وأشار البيان إلى أن معدلات المشاركة والاهتمام بالمنتدى، وصلت إلى مستويات ما قبل الوباء. وزار بطرسبورغ خلال فترة المنتدى، أكثر من 150 من كبار المسؤولين - رؤساء المنظمات والجمعيات الدولية ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية. كما غطى فعاليات المنتدى أكثر من 4000 صحفي.

وقال البيان: "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي في المنتدى لتطوير العلاقات التجارية وتوسيع الاتصالات مع الشركاء التجاريين من بلدان رابطة الدول المستقلة، والعالم العربي والهند والصين، وآسيان والاتحاد الاقتصادي الأورواسي، وأمريكا اللاتينية، مما يسمح لروسيا بإظهار الاستقرار الاقتصادي رغم ضغط العقوبات الهائلة ".

وأضاف المنظمون، أن ثلث المناقشات تقريبا تعلقت بقضايا الاقتصاد الروسي.

المصدر: تاس