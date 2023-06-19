غالانت: سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا ونضرب الإرهاب أينما وجد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين، إنه "سيستخدم كل الأدوات المتاحة له وسيضرب الإرهاب أينما وجد"، وذلك بمعرض تعليقه على الاشتباكات الدائرة منذ الصباح بمخيم جنين بالضفة.

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وقال غالانت، خلال تصريحاته التي ألقاها في افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض الدفاع "لو بورجيه" في باريس:"أود أن أبدأ بتمني الشفاء العاجل لقواتنا المصابة بعد أنشطتها في جنين. وفي الساعات الأخيرة، دخلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي جنين من أجل اعتقال إرهابيين. وهذه عملية أخرى من بين العديد من العمليات التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود، أظهر جنودنا خلالها الشجاعة والمهنية في مواجهة النيران الكثيفة".

وأضاف: "في محاربة الإرهاب، قد لا نساوم. سنواصل مكافحة الإرهاب بشكل استباقي. سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا ونضرب الإرهابيين أينما كانوا".

وتابع الوزير الإسرائيلي قائلا إنه "لن يجد الإرهابيون ملاذا آمنا، لا في جنين ولا في نابلس ولا في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد بإصابة 7 جنود خلال الاشتباكات، بينما لفتت مراسلتنا نقلا عن مصادر إلى أن حالة أحد الجنود المصابين تدهورت منذ بعض الوقت.

هذا وتحدث الإعلام العبري عن إعطاب 5 آليات عسكرية إسرائيلية على الأقل في كمائن نصبها مسلحون فلسطينيون بعبوات ناسفة.

وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنه سيطالب بعقد اجتماع عاجل للكابينت بشأن بدء عملية واسعة شمال الضفة الغربية.

المصدر: RT