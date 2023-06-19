بيسكوف: الحوار حول أوكرانيا في القمة الروسية الإفريقية مستمر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث حول مبادرات القادة الأفارقة لحل النزاع مع أوكرانيا، سيستمر في القمة الروسية الإفريقية

وأشار بيسكوف، إلى أنه توجد بعض المواضيع والمسائل الممكن تنفيذها فعلا.

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يوم أمس الأحد، وصل إلى بطرسبورغ وفد إفريقي يضم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، لعقد اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين. وكان الوفد قد التقى يوم الجمعة الماضي في كييف، مع فلاديمير زيلينسكي.

وتم طرح مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود ، وإطلاق سراح أسرى الحرب، وبدء المفاوضات بشكل عاجل.

وأضاف بيسكوف: "لقد تحدث وزير الخارجية سيرغي لافروف عن ذلك بالتفصيل مع الوفد. ولكن بشكل عام، سيستمر الحوار مع الجانب الإفريقي حول الأفكار التي عرضها أعضاء الوفد، وهناك بعض الموضوعات التي يمكن تنفيذها بالكامل ، وقد تحدث الرئيس بوتين حول هذا الموضوع. وسيستمر هذا العمل ، بما في ذلك خلال القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في بطرسبورغ في غضون شهر ".

المصدر: نوفوستي