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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود خلال اقتحام مخيم جنين

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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود خلال اقتحام مخيم جنين
RT
عملية نقل الجرحى بمروحية إسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، رسميا، إصابة 7 عناصر من القوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام التي نفذتها صباحا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "7 جنود أصيبوا في الأحداث بجنين صباح اليوم، 5 منهم حرس حدود و2 من الجيش الإسرائيلي".

وقال الجيش في بيان، إن "مقاتلي وحدة المستعربين، وحرس الحدود وجيش الدفاع، يواصلون في هذه الأثناء تنفيذ نشاط عسكري في منطقة جنين لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه "خلال النشاط العسكري، أصيب مقاتلان من جيش الدفاع بجروح طفيفة ومتوسطة، كما أصيب 5  آخرون من حرس الحدود، وصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة ​​وثلاثة بجروح طفيفة".

وتابع أنه "تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".

من جهة أخرى، أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 45 آخرين.

المصدر: RT

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