مسؤول في زابوروجيه: كنت على علم بمخطط أوكراني لاغتيالي وشاركت في إحباطه

صرح رئيس إدارة منطقة بيرديانسك في زابوروجيه أليكسي كيتشيغين بأنه كان على علم بخطة الاستخبارات الأوكرانية لتفجير سيارته، وشارك في عملية الأمن الروسي لإحباط محاولة الاغتيال هذه.

وقال كيتشيغين في تسجيل مصور نشرته هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الاثنين: "في بداية عام 2023، أبلغتني الأجهزة الأمنية الروسية بأن هناك مخططا قيد الإعداد لاغتيالي. وقدموا لي أدلة على تورط الأجهزة المختصة الأوكرانية في تدبير محاولة اغتيالي، تضمنت مناقشة أساليب القتل وطرق تنقلاتي ووسائل النقل التي استخدمها، وذكر مبلغ المكافأة مقابل المشاركة في هذا العمل (ضدي)".

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وأشار كيتشيغين إلى أنه نظرا لهذه المعلومات، قرر المشاركة في عملية "لفضح محاولة الاغتيال الوشيكة والتصدي لها ولأعمال إرهابيي الأجهزة المختصة الأوكرانية".

من جهته، أفاد منفذ الهجوم الإرهابي المخطط له الذي أفشله الأمن الروسي، بأنه في بداية العام الحالي، اتصلت به فتاة تدعى الكسندرا، وقالت إنها موظفة في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اقترحت عليه أن يقدم "مساعدة" لمصلحة أوكرانيا.

وتابع: "لقد وافقت، فكلفتني الكسندرا بمتابعة مسؤول في الإدارة العسكرية والمدنية في مدينة بيرديانسك. ولتسهيل الأمر بالنسبة لي، زودتني ألكسندرا بصورته ومعلومات عنه. وأخبرتني ألكسندرا بأنه ينبغي علي تصفيته في سيارته. وأضافت أنها ستسلمني مكونات عبوة ناسفة، كي أقوم بتجميعها بنفسي بناء على تعليمات منها.. وكان يفترض تسليم مكونات العبوة الناسفة عبر مخبأ".

وأفادت متعاونة في الجريمة تم اعتقالها بأنها تسلمت عبوة ناسفة من الكسندرا وأخفتها في حاوية للمهملات.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية الاثنين أنها أحبطت مخططا أعدته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاستهداف قادة مقاطعة زابوروجيه، مضيفة أنه تم اعتقال سيدة يشتبه بتورطها في القضية.

المصدر: "تاس"