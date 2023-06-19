قوات أوكرانية تفقد أكثر من نصف عناصرها على اتجاه يوجنودونيتسك

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" بالجيش الروسي المقدم أوليغ تشيخوف، إن مجموعة قوات أوكرانية فقدت أكثر من نصف عناصرها، خلال محاولاتها الهجوم على اتجاه يوجنودونيتسك.

وأضاف: "كبدت قوات مجموعتنا، بدعم من المدفعية والطيران، العدو خسائر فادحة على اتجاه يوجنودونيتسك. وتم إحباط هجومين للعدو في منطقة نوفودونيتسك مع تدمير دبابة وعدة عربات قتالية مدرعة، والقضاء على أكثر من نصف عناصره المهاجمة. وعلى اتجاه المركز السكني روفنوبول، تم صد هجومين للعدو، مع تدمير العديد من الآليات المدرعة والأفراد".

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وتابع الضابط الروسي: "على اتجاه زابوروجيه، تم إحباط عملية استطلاع قتالية للعدو في منطقة تشاريفنوجو، وبنيران مدفعية الجيش الروسي تم القضاء على العناصر المعادية المشاركة في العملية. في مناطق جنوب نوفودانيلوفكا وجنوب مالايا توكماتشكا، شن العدو هجومه على شكل موجات بقوات تصل إلى كتيبة بدعم من المعدات الثقيلة. لكن وحداتنا تصدت له بدعم من المدفعية والطيران، وأحبطت الهجوم".

بالإضافة إلى ذلك، قصف الطيران الحربي الروسي أكثر من عشرة تجمعات للعدو في منطقتي مالايا توكماتشكا وماكاروفكا.

المصدر: نوفوستي