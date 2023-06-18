الدفاع الروسية: تصفية 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم منهم نحو 400 على محورين فقط

أعلنت الدفاع الروسية عن القضاء على نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلا و35 دبابة مدمرة على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، إن خلال الساعات الـ24 الماضية، واصلت القوات الأوكرانية محاولاتها الهجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك ودونيتسك.

وأكدت الدفاع الروسية أن كل محاولات العدو الهجوم على محور زابورجيه، الذي شهد المعارك الأكثر شراسة، باءت بالفشل، فيما صدت القوات الروسية 4 هجمات أوكرانية في منطقة فريمفسكي على محور جنوب دونيتسك.

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وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على هذين المحورين 380 قتيلا و35 دبابة و33 عربة مشاة قتالية بما فيها اثنتان من طراز "برادلي"، ومعدات عسكرية أخرى.

وعلى محور دونيتسك صدت القوات الروسية 8 هجمات للعدو، وقتلت هناك ما يصل إلى 210 جنود، كما دمرت مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 109.

وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وبلغ عدد إجمالي قتلى القوات الأوكرانية هناك نحو 130 فردا، فيما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا" وآخر من طراز Krab بولندي الصنع، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي" و"دي-30".

وعلى محور خيرسون بلغت خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 30 قتيلا ومدفعا من طراز M777 أمريكي الصنع، إضافة إلى مدفع "غياتسينت" ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 123.

واصابت النيران الروسية 113 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة

وتم تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع في دونيتسك، واعترضت الدفاعات الجوية الروسية هناك أيضا صاروخا مجنحا طويل المدى من طراز Storm Shadow وقذيفتين من راجمة الصواريخ HIMARS، بالإضافة إلى 18 طائرة أوكرانية بدون طيار.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 444 طائرة، و239 مروحية، و4686 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10156 دبابة ومدرعة أخرى، و1125 راجمة صواريخ، و5149 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11028 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية