"بوليتيكو": لجنة في "النواب الأمريكي" تقترح خفض إنفاق البنتاغون على مشتريات الصواريخ

يعتزم جمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي خفض إنفاق البنتاغون لزيادة إنتاج الصواريخ بمقدار 2,5 مليار دولار في السنة المالية 2024 التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل.

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أفادت بذلك صحيفة "بوليتيكو" أمس السبت، مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من مشروع تقرير للجنة، من المخطط نشره الأسبوع المقبل.

وتقترح الوثيقة إعادة توجيه الأموال إلى مجالات التدريب العسكري والصيانة، وكذلك إلى جهود البنتاغون الهادفة لاعتماد تقنيات وأسلحة جديدة.

وجاء في التقرير، حسب "بوليتيكو": "ما يثير قلق اللجنة في المقام الأول هو أن وزارة الدفاع غير قادرة على تقديم تقدير واقعي للتكلفة وتلجأ إلى عقود شراء متعددة السنوات دون فهم واضح لتكلفة المنتجات والقدرة الإنتاجية الخاصة بكل برنامج".

وترى "بوليتيكو"، أن مثل هذا الموقف لأعضاء الكونغرس يشكل عقبة كبيرة أمام "الهدف الطموح للبنتاغون لزيادة إنتاج الصواريخ لتسليح أوكرانيا، مع الاستعداد لصراع محتمل مع الصين".

وقالت الصحيفة: "تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات على أوكرانيا"، مما أجبر المخططين العسكريين على إعادة التفكير في شراء الذخيرة "من أجل الاستعداد لنزاع جديد".

نتيجة ذلك طلب البنتاغون، ولأول مرة في التاريخ، من الكونغرس تمويل عقود متعددة السنوات لشراء الذخيرة من أجل "بدء الإنتاج بكامل طاقته".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن نوايا لجنة المخصصات في مجلس النواب من المرجح أن تتعارض مع مواقف اللجان الأخرى في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس، حيث أصبح الكثير من المشرعين "أكثر تشددا" تجاه الصين ويعتقدون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنتاج ما يكفي من السلاح لتكون جاهزة لنزاع محتمل.

المصدر: "بوليتيكو"