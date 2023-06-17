تواصل المظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ24 (صورة + فيديو)  

أفادت مراسلة RT يوم السبت باستمرار المظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخطة الإصلاح القضائي للأسبوع الـ24 في عدد من المدن الإسرائيلية.

وأشارت مراسلتنا إلى تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المتظاهرين ضد خطة نتنياهو عادوا إلى الشوارع في ظل تجميد المحادثات والخلافات التي ظهرت مجددا بين أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي بعد المحادثات التي كانت في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، والضغوط التي مورست على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للترويج لخطة الإصلاح القضائي.

وصرح المنظمون "هذا الأسبوع أزيلت الأقنعة أخيرا، وانفجرت المحادثات مع الرئيس عندما أصبح من الواضح أن نتنياهو ولفين يريدان تعيين قضاة نيابة عنهم وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وأضافوا: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفهم الآن هو الجمهور الذي سيستمر في النزول إلى الشوارع والدفاع عن الديمقراطية.. المعادلة بسيطة طالما يخرج الجمهور".

ودعا المنظمون بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير القضاء ياريف ليفين، معتبرين أنه "شن حربا ضد الديمقراطية وتصريحه الأخير يعمق الانقسامات بين الشعب، وبالتالي فإن أوهامه الديكتاتورية ستلتقي مع شعب مصمم على دعم قيم إعلان الاستقلال والمساواة والحرية".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية