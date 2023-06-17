وسائل الإعلام الغربية تتداول فيديو ساخرا من القادة الغربيين وعقوباتهم ضد روسيا (فيديو)

أثار فيديو ساخر أعدته "RT الروسية" ضجة في وسائل الإعلام الغربية، حيث يظهر تخبّط زعماء الدول الغربية في بحثهم عن حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، التي لم تتأثر بهذه العقوبات.

وكتبت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الفيديو الساخر "طمس الخط الفاصل بين الواقع والخيال"، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، كان بين السياسيين الذين تم الاستهزاء بهم في الفيديو.

كما أشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" إلى أن الفيديو المصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للبعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا.

ولفتت النسخة الأوروبية من صحيفة Politico إلى أن الفيديو يسخر من العقوبات المفروضة على روسيا ومن الزعماء الغربيين.

المصدر:RT