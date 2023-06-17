وكالة: اجتماع بوتين مع وفد الدول الإفريقية لبحث مبادرة السلام في أوكرانيا استمر ساعتين ونصفا

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن المباحثات التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفد القادة الأفارقة حول مبادرتهم لحل الأزمة الأوكرانية اليوم، استغرقت ساعتين ونصفا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس فلاديمير بوتين في بطرسبورغ، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

المصدر: نوفوستي