بيسكوف: المباحثات الأوكرانية الإفريقية لم تكن بناءة  

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن نظام كييف لم يستقبل الوفد الإفريقي بطريقة إيجابية، وأن المباحثات بين الطرفين لم تكن بناءة.

وقال بيسكوف لصحيفة "إزفيستيا": "بناء على التصريحات التي سمعناها من وسائل الإعلام، يمكننا القول إن المباحثات الأوكرانية الإفريقية لم تكن بناءة، كما أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقطع الشك بالقين بهذا الصدد".

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

المصدر: نوفوستي