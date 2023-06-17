الكرملين: مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي تحتاج لمفاوضات عاجلة

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مسألة الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، تحتاج إلى مفاوضات عاجلة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا": "بشكل عام الوضع الحالي في مجال الحد من التسلح والأمن الاستراتيجي ربما يكون سيئا أكثر مما هو جيد. إنه يحتاج إلى مفاوضات عاجلة".

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وأشار إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أنه إذا بحثت قضايا الأمن الاستراتيجي، فعندئذ يجب بحثها مع جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف: "من المستحيل الاستغناء عن مشاركة دول مثل بريطانيا وفرنسا لأن لديهما أيضا أسلحة نووية، وعلينا أن نأخذ موقفهما في الاعتبار. يجب أن يشاركا في الاتفاقات".

وأكد أن روسيا مستعدة للحوار، مشيرا إلى أنه لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي