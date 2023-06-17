السفير الأوكراني في برلين: كييف غير متورطة في تفجير "السيل الشمالي"

قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ميكيف، إنه لا يوجد أي دليل على تورط أوكرانيا في تفجير خطي "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى ألمانيا في مياه النرويج.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مايكيف قوله ردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا متورطة في تفجير خطي "السيل الشمالي": "لا يوجد دليل على تورط الأوكرانيين".

في الوقت نفسه، اعترف ميكيف بوجود الكثير من الشائعات، والتحقيقات الإعلامية التي تتحدث عن هذا الموضوع، لكنها "بعيدة جدًا عن الواقع".

في الآونة الأخيرة، ترردت روايات حول ثمة أثر أوكراني في وسائل الإعلام الأجنبية، مع افتراض أن الولايات المتحدة كانت على علم بنوايا كييف.

فقد كتبت صحيفة شبيغل، نقلاً عن محققين، أن الأدلة التي تم العثور عليها، بعد استئجار اليخت "أندروميدا" الذي يعتقد أنه شارك في التحضير للهجوم، تشير إلى أوكرانيا.

في 26 سبتمبر 2022 تعرض خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي "السيل الشمالي" الذي ينقل الغاز إلى أوروبا، لعمل تخريبي.

ونشر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة "بوليتزر"، تحقيقا استقصائيا في 8 فبراير، ذكر فيه، استنادا لمصدر، أن عبوات ناسفة تم زرعها تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 تحت غطاء التدريبات العسكرية "بالتوبس"، حينها قام غواصو البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين بزرعها.

بحسب هيرش، قرار إطلاق العملية اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسعة أشهر من المناقشات مع مسؤولي الإدارة المعنيين بقضايا الأمن القومي.

المصدر: ريا نوفوستي