بايدن: أوكرانيا قادرة على تلبية معايير عضوية "الناتو" رغم الفساد الذي تعانيه

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أوكرانيا قادرة على تحقيق معايير عضوية حلف "الناتو" بالرغم من مشاكل الفساد التي تعانيها.

وأضاف: "أعتقد أن نظام كييف فعل ما بوسعه لإثبات قدرته على التنسيق العسكري معنا، وبالرغم من ذلك تبقى هنالك الكثير من التساؤلات حول مدى أمان نظامهم وخلوه من الفساد، مدى استيفائه لجميع معايير حلف الناتو التي حققها باقي أعضاء الحلف".

تابع: " بالرغم من جميع هذه الإشكالات أعتقد أنهم يستطيعون تحقيقها وسيفعلون ذلك، لكن سيكون عليهم بذل جهد كبير فذلك لن يتحقق تلقائيا".

وأكد بايدن في وقت سابق اليوم، أن على أوكرانيا تلبي ذلت المتطلبات التي حققها الأعضاء الآخرون في حلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف، وأن واشنطن لن تسهل ذا الطريق لكييف.

المصدر: نوفوستي