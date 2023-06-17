بوتين: أزمة سوق الغذاء العالمية ناجمة عن ممارسات الغرب لا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وفد من القادة الأفارقة، أن أزمة سوق الغذاء العالمية لم تتمخض عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل أثارها الغرب بممارساته.

وقال بوتين إن الغرب ابتلع المواد الغذائية مثل المكنسة الكهربائية خلال فترة فيروس كورونا دون الاهتمام بالدول الأخرى.

وأضاف: "يجب ألا تعاني الدول المحتاجة، وعملنا معا وفعلنا كل شيء لإتاحة وصول الحبوب الأوكرانية إلى دول إفريقيا".

المصدر: نوفوستي