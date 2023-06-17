العراق يسلّم روسيا مطلوبة بتهمة الانتماء لـ"داعش"

سلمت السلطات العراقية رجال الأمن الفدرالي الروسي في مطار بغداد اليوم، ليلى غاتاغاجيفا، المطلوبة بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، ودعم نشاطه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك: "تم تسليم المتهمة ليلى غاتاغازيفا لأجهزة الأمن الروسية لاقتيادها إلى موسكو، المطلوبة بتهمة تمويل وتسليح تنظيم إرهابي محظور في روسيا".

وكشفت فولك أن،غاتاغاجيفا، توجهت إلى سوريا في أكتوبر 2016 حيث انضمت لصفوف تنظيم "داعش".

وأضافت أنها نشطت في إسعاف مسلحي التنظيم الجرحى، وطهي الطعام لهم وغسل ثيابهم، كما زودتهم بأسلحة اشترتها من حرّ مالها.

وبموجب مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية في جمهورية إنغوشيا الروسية أدرجت، غاتاغاجيفا، على قائمة المطلوبين الدوليين، وتم القبض عليها في العراق.

المصدر: تاس