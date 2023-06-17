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رئيس جنوب إفريقيا: حان وقت المفاوضات وإنهاء الحرب في أوكرانيا

بوشيلين: مبادرات السلام الأجنبية للتسوية في أوكرانيا لا تلبي مصالح روسيا

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بوشيلين: مبادرات السلام الأجنبية للتسوية في أوكرانيا لا تلبي مصالح روسيا
Legion-Media
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اعتبر القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن جميع مبادرات السلام الأجنبية المقترحة للتسوية في أوكرانيا، لا تلبي مصالح روسيا بالكامل.

وشدد بوشيلين على أن روسيا لن توقف العملية العسكرية حتى تحقق كامل أهدافها في نزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا.

وأضاف: "إن لم نحقق هذه الأهداف سنتعرض لنزاع ملتهب على حدودنا".

وأشار إلى أنه من المستحيل رفض بعض نقاط الخطة التي اقترحتها جنوب إفريقيا.

المصدر: gazeta.ru

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