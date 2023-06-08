بوشيلين: يجب تحرير أوكرانيا كلها

صرح القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أنه من الضروري إبعاد القوات الأوكرانية إلى مسافة 500 كيلومتر من الحدود الإدارية لدونباس وتحرير أوكرانيا كلها لاحقا.

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ويعتقد بوشيلين أن تحرير أراضي المناطق الروسية الجديدة ضمن حدودها الإدارية لم يعد كافيا، لأنه في هذه الحالة سيستمر إطلاق النار مع الأعمال التخريبية من قِبل كييف.

وأضاف "ذلك ليس لأننا نريده، بل لأننا نفهم من نتعامل معه. نتعامل للأسف مع النظام الأوكراني، وهو نظام دمية على الإطلاق. والغرب بأجمله الذي يسيطر تماما على جميع العمليات، بالطبع، لا يحتاج أوكرانيا الحرة والمزدهرة".

وأشار بوشيلين إلى أن المخرج الوحيد في مثل هذه الحالة هو إبعاد القوات الأوكرانية.

وأوضح "الآن يظهر هناك سؤال: إلى أي مدى يجب إبعادها لمنعها من إطلاق النار على تجمعاتنا السكنية؟ كحد أدنى، يجب الآن إبعادها إلى مسافة 500 كيلومتر. نحن نفهم خريطة أوكرانيا ونفهم أين يمكن أن تكون الحدود، ربما على طول نهر دنيبر أي طول الحاجز الطبيعي. لكن هنا نواجه مشكلة أخرى: ها نحن نقف على نهر دنيبر وهناك وقفة ما. لكن العدو سيستخدم هذه الوقفة بالتأكيد مرة أخرى لإعادة تجميع صفوفه والحصول على الأسلحة وغسل دماغ المواطنين المتبقين في بقية أوكرانيا".

وخلص بالقول "بالتالي فإن رأيي يقول إن ذلك لن ينتهي قبل تحرير أوكرانيا كلها وذلك بدون خيارات مثل إعطاء منطقة ما لبولندا ومنطقة أخرى لرومانيا ومنطقة ثالثة لهنغاريا".

المصدر: نوفوستي