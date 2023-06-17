وسائل إعلام أمريكية "تتصيد" في خطاب بوتين خلال منتدى بطرسبورغ

لم تستطع وسائل الإعلام الأمريكية تجاهل كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ وتم تركيز الاهتمام على كلماته بخصوص الوضع الاقتصادي في روسيا ونشر الأسلحة النووية في بيلاروس.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، كلمات بوتين عن الأسلحة النووية في بيلاروس، بمثابة "التلميح" إلى احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية.

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من جانبه، وصف موقع Business Insider تصريح بوتين بأنه "تهديدات ثقيلة"، لكنه اعتبر أن هذه التهديدات "فارغة"، لأن "الرئيس الروسي يطرح مقولات مماثلة منذ فبراير 2022".

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن بوتين لم يتطرق في غالبية كلمته بشكل مباشر إلى النزاع في أوكرانيا، لكنه ذكر ذلك عند مناقشة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الغربية. وردا على أحد الأسئلة تطرق إلى القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس بوتين "قلل من أهمية" درجة العزلة الاقتصادية لروسيا و "رسم صورة وردية" للاقتصاد الروسي. ووفقا للصحيفة، أكد بوتين في خطابه أيضا التزامه بالرأسمالية.

وحاولت الصحيفة، دحض كلمات الرئيس الروسي بأن أوكرانيا منذ الحرب الوطنية العظمى "تزخر" بالمتعاطفين مع النازيين، لكنها اضطرت للاعتراف بأن بعض الوحدات العسكرية الأوكرانية تعود في جذورها إلى اليمين المتطرف، وتحاول سلطات كييف احتواءها منذ عدة سنوات من خلال التشريع وإعادة هيكلة الجيش.

وانتقدت صحيفة "واشنطن بوست" قول الرئيس بوتين إن أصدقاءه اليهود وصفوا فلاديمير زيلينسكي بأنه وصمة عار على الشعب اليهودي. وقررت الصحيفة "دحض" ذلك، مشيرة إلى أن والدي زيلينسكي من اليهود وأن بعض أقاربه كانوا ضحايا المحرقة.

المصدر: نوفوستي