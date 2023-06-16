"بلومبيرغ": قد يتم تمديد صلاحيات ستولتنبرغ حتى الإجماع على خليفة له

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الأمين العام الحالي لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد يتم تمديد صلاحياته حتى البتّ في الشخصية التي ستخلفه في منصبه.

وأشارت الوكالة: "لقد أصبح من الواضح للولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء أنه لا يوجد اتفاق حول من يجب أن يكون الأمين العام القادم".

كما أعرب ستولتنبرغ في وقت سابق، عن ثقته من أن خليفته في منصبه، الذي سيختاره الحلف سيكون جديرا بالمنصب.

وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في نهاية سبتمبر، بينما من المحتمل أن يظل في منصبه لعدة أشهر إضافية، قبل أن يتفق الحلفاء على تعيين أمين عام جديد.

وبحسب الوكالة، فإن تمديد ولاية الأمين العام سيتيح للحلفاء فرصة اختيار مرشح جديد لهذا المنصب.

وذكرت "بوليتيكو" في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، يفكر بجدية في منصب الأمين العام الجديد لحلف "الناتو".

كما ألمح وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إلى أنه لن يتنازل عن منصب الأمين العام للحلف.

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المصدر: RT