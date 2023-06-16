بيسكوف: النسر الروسي ينظر باتجاهين

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الصين وإيران والهند بالشركاء "غير البسطاء"، مشيرا إلى أهمية هذه البلدان بالنسبة لروسيا، ولاسيما في ظل آفاق التعاون الجديدة.

وقال: "هؤلاء الشركاء ليسوا بسطاء"، نحتاج للتعود عليهم، وهم بدورهم يجب أن يعتادوا علينا، يجب توطيد العلاقات لتعزيز الثقة المتبادلة".

وأضاف: يمكن القول إن الإمكانات كبيرة جدا، وهي أكبر من أن تستنفد، أمامنا الكثير من العمل، مشيرا إلى أن الصين والهند وإيران كانت ولا تزال دولا شريكة لروسيا، فمن سمات "النسر الروسي أنه ينظر باتجاهين".

وتابع: "كان لدينا خطط طموحة لتطوير التعاون مع الصين حتى قبل انهيار العلاقات مع الغرب والآن قضت مشيئة الخالق أن تفتح آفاق أوسع لهذا التعاون".

المصدر: تاس