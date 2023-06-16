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زلزال يضرب شرق تركيا

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زلزال يضرب شرق تركيا
Legion-Media
محافظة وان التركية (صورة أرشيفية)
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أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن زلزالا بلغت قوته 4.1 درجة ضرب محافظة وان في شرق البلاد.

وحسب "آفاد"، فقد تم تسجيل هزات أرضية عند حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة توشبا بمحافظة وان.

وأوضحت الطوارئ التركية أن مصدر الزلزال يقع على عمق 7.01 كم، دون ذكر ما إذا أدى الزلزال إلى أضرار أو إصابات.

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وبعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي، تشهد البلاد بين حين وآخر هزات أرضية متفاوتة القوة، وقبل أقل من شهر ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر محافظة أضنة التركية، فيما سجلت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.

المصدر: وكالات

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