في ذكرى 60 عاما على رحلة تيريشكوفا.. جاهين ومكاوي غنيا لها في مصر

تعيد ذكرى 60 عاما على رحلة أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تيريشكوفا، الاحتفاء الذي لقيته تيريشكوفا عند زيارتها إلى مصر عام 1964، حيث قضت هناك 20 يوما.

جرت وقائع الزيارة في مايو من عام 1964، بعد حوالي عام من رحلة تريشكوفا إلى الفضاء، حيث أبحرت الباخرة "أرمينيا" بالزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف إلى الإسكندرية، في زيارة إلى مصر لافتتاح المرحلة الأولى من السد العالي.

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بهذه المناسبة كتب الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين أغنية مهداة إلى تيريشكوفا، لحنها وغناها الملحن الراحل سيد مكاوي أمامها، بحضور نيكيتا خروشوف وجمال عبد الناصر، إعرابا عن تقدير الشعب المصري للدور السوفيتي آنذاك في بناء السد العالي.

وكانت فالنتينا تريشيكوفا قد التحقت بالعمل في مصنع للإطارات بعد إتمامها تعليمها المدرسي، ثم درست الهندسة، وتدربت على الهبوط بالمظلات، واختيرت من بين 400 متقدمة لتصبح رائدة فضاء. وفي 16 يونيو من عام 1963 طارت تيريشكوفا على متن مركبة "فوستوك 6" لتصبح أول امرأة في التاريخ تطير إلى الفضاء الخارجي.

المصدر: RT