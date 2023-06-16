بيسكوف: بوتين يدعم أية أفكار لحل النزاع في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى منفتحا على أي اتصالات لمناقشة الخيارات لحل المشكلة الأوكرانية.

وأشار بيسكوف، في حديث له مع الصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أنه يمكن حل المشكلة الأوكرانية بطرق مختلفة، وأن الرئيس بوتين يدعم أي مجموعة من الأفكار لإنهاء النزاع.

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وأضاف بيسكوف: "كان الرئيس بوتين ولا يزال منفتحا على أي اتصالات من أجل مناقشة الخيارات الممكنة من لحل المشكلة الأوكرانية. بالنسبة لنا عبارة -المشكلة الأوكرانية، مفهومة تماما. ويعلم الجميع بذلك. هذه المشكلة لم تختمر منذ عام، بل نضجت على مدى عدة عقود. وهذه المشكلة ترتبط بأمن روسيا وهي ترتبط بتوفير ضمانات أمنية لبلادنا مستقبلا، وهي ترتبط بوجود مركز محتمل مناهض لروسيا ولسكانها على حدودنا، والذي يتم تغذيته بكل طريقة ممكنة من الخارج. المشكلة مرتبطة بتقدم الناتو مع بنيته التحتية العسكرية تجاه حدودنا".

وتابع بيسكوف القول: "بالطبع يمكن حل هذه المشكلة بطرق مختلفة. ولذلك، فإن أي أفكار محتملة تهدف إلى حل هذه المشكلة، وبالتالي إنهاء هذا النزاع تلقى الدعم من جانب الرئيس بوتين. الرئيس الروسي يجري محادثات حول ذلك، ويرحب بالاتصالات القادمة مع قادة الدول الإفريقية".

المصدر: نوفوستي