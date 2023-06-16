شي جين بينغ: الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع صندوق غيتس

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقاء اليوم في بكين مع رئيس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع صندوق Gates Foundation المختص في الأعمال الخيرية.

ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية عن الرئيس الصيني قوله إن "الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس في المجالات ذات الصلة وتقديم الدعم والمساعدة في حدود قدراتها للدول النامية".

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ووفقا للصحيفة، فقد حضر الاجتماع كذلك وزير الخارجية تشين قانغ وبعض قادة الحزب الشيوعي الصيني.

وأعلنت يوم أمس الخميس، مؤسسة Gates Foundation، عن استئناف التعاون مع الصين في مجال دراسات الرعاية الصحية، حيث تمت الإشارة إلى أن الجانبين سيتعاونان مع المعهد العالمي لدراسة الأدوية في جهوده لعلاج السل والملاريا على وجه الخصوص، اللذين يؤثران بشكل غير متناسب على أفقر السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل غيتس، وصل إلى الصين لأول مرة منذ عام 2019 ليمثل صندوق Gates Foundation الذي أسسه في فترة سابقة.

وقال غيتس إن للصين "خبرة كبيرة" في مكافحة التغيرات المناخية، وتوفير الوصول الواسع إلى الأدوية والغذاء، كما أعرب عن رغبته في جعل هذا التقدم متاحا للناس في جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس