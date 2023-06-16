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بيسكوف: روسيا ليست في عزلة اقتصادية

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بيسكوف: روسيا ليست في عزلة اقتصادية
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث تلفزيوني اليوم الجمعة، إن روسيا ليست في عزلة اقتصادية.

وشدد ممثل الكرملين، على أن روسيا لا يمكن أن تقع في فراغ، لأنه عندما تغلق بعض الاتجاهات، تفتح عدة اتجاهات أخرى بديلة لها.

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وأضاف بيسكوف: "بالتأكيد لسنا في عزلة اقتصادية. لا يمكن أن يكون هناك فراغ هنا في المجالات الاقتصادية. إذا تم إغلاق بعض الاتجاهات، فستفتح الاتجاهات الأخرى تلقائيا وتصبح أكثر ربحية وأكثر منفعة".

المصدر: نوفوستي

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