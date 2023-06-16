"واشنطن بوست" تكشف دوافع سلطات كييف لشن هجومها المضاد

قالت صحيفة " واشنطن بوست" في مقالة للصحفيين ديفيد ستيرن وسامانثا شميدت، إنه لم يعد بإمكان أوكرانيا تأخير هجومها المضاد لأنه كان يجب عليها إظهار بعض النتائج للغرب قبل بدء الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم تحذير سلطات كييف من أن الهجوم المضاد سيسفر عن وقوع "خسائر بشرية كبيرة وأضرار ضخمة في المعدات"، لكن أوكرانيا مجبرة على إظهار القدرة على مقاومة روسيا للغرب.

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وأضافت المقالة بالقول: "زُعم بأنه لا يمكن تأخير الشروع في الهجوم. كييف تريد تسجيل نجاحات كبيرة في ساحة المعركة خلال الصيف والخريف، قبل بداية فصل الشتاء القاسي".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الغرب يطالب كييف بهجوم واسع النطاق على الرغم من الخسائر الكبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقا للوزير الروسي، فقد بدأت القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي هجومها المضاد الذي وعدت به منذ فترة طويلة في مختلف قطاعات الجبهة، وحشدت كميات كبيرة من المعدات وأعدادا ضخمة من الأفراد لهذا الغرض.

من جانبه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن قوات كييف قد فقدت ما لا يقل عن 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال هذا الهجوم. وأشار إلى أن المعدات التي دمرتها روسيا، تشكل ما بين 25 إلى 30 بالمائة من الحجم الإجمالي للمركبات القتالية التي سلمها الغرب لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي