"شمس حارقة" واحدة توقف هجوم القوات الأوكرانية قرب نوفودونيتسكي

قال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" بالجيش الروسي، إن طاقم راجمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة) واحدة، تمكن من صد هجوم للقوات الأوكرانية قرب نوفودونيتسكي.

وأضاف تشيخوف: "تمكن الرقيب فيكتور بترونين موجه راجمة اللهب الثقيلة من طراز سولنتسيبيك من التصدي لهجوم للقوات الأوكرانية ووقف هجومها في اتجاه نوفودونتسكي (منطقة فولنوفاخسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية) وألحق بها خسائر كبيرة. في النتيجة تمكن طاقم الراجمة الروسية، من تدمير عربتين مدرعتين وقتل عدة عشرات من جنود العدو الذي اضطر للتراجع والانسحاب، ولم يفقد الجيش الروسي أيا من مواقعه في المنطقة".

ويشار إلى أن قذائف سولنتسيبيك، تقذف الرذاذ الجوي قبل التفجير، وتخلق بذلك انفجارا حول الهدف، وتغطيه بموجة صدمة قوية وبمجال حراري لا يطاق. ويؤكد الخبراء استحالة الاختباء من هذه المنظومة الثقيلة التي تقتل كل العناصر الحية المعادية بواسطة الرضح الضغطي.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية بدأت في الأسبوع الماضي، في مختلف قطاعات الجبهة هجومها المضاد الذي وعدت به منذ فترة طويلة وزجت بكمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن قوات كييف فقدت ما لا يقل عن 160 دبابة و 360 عربة مدرعة خلال هذا الهجوم.

وأشار إلى أن المعدات التي دمرتها روسيا، تشكل 25-30 في المائة من الحجم الإجمالي للمركبات القتالية التي سلمها الغرب لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي