شوارزنيغر يعلن عن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لولا الحظر الدستوري
Globallookpress Christoph Hardt via www.imago-im
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/viep
أعرب الممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر عن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن حقّ له ذلك، وأكد أنه يعرف كيف يفوز على ترامب وبايدن وغيرهما، حسب تعبيره.
وعندما سئل عما إذا كان سيشارك في انتخابات عام 2024 لولا الحظر الدستوري، أجاب شوارزنيغر: "نعم بالطبع".
وأضاف: "أنا واضح للغاية بشأن كيف يمكنني الفوز في هذه الانتخابات"، حيث شغل شوارزنيغر سابقا منصب حاكم ولاية كاليفورنيا.
وينص الدستور الأمريكي على أن يكون الرئيس من مواليد الولايات المتحدة، ما يقطع الطريق إلى البيت الأبيض على شوارزنيغر المهاجر من النمسا.
المصدر: نوفوستي