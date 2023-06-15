شوارزنيغر يعلن عن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لولا الحظر الدستوري

أعرب الممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر عن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن حقّ له ذلك، وأكد أنه يعرف كيف يفوز على ترامب وبايدن وغيرهما، حسب تعبيره.

وعندما سئل عما إذا كان سيشارك في انتخابات عام 2024 لولا الحظر الدستوري، أجاب شوارزنيغر: "نعم بالطبع".

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وأضاف: "أنا واضح للغاية بشأن كيف يمكنني الفوز في هذه الانتخابات"، حيث شغل شوارزنيغر سابقا منصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

وينص الدستور الأمريكي على أن يكون الرئيس من مواليد الولايات المتحدة، ما يقطع الطريق إلى البيت الأبيض على شوارزنيغر المهاجر من النمسا.

المصدر: نوفوستي