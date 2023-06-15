بيونغ يانغ ترد على المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية بإطلاق صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين نحو مياهها الشرقية اليوم الخميس، وفقا لإعلان الجيش الكوري الجنوبي.

ويأتي ذلك ردا على مناورات عسكرية أمريكية - كورية جنوبية مشتركة، وإطلاق كوريا الشمالية للصاروخين هو الأول منذ فشلها في إطلاق أول أقمارها الصناعية للتجسس أواخر مايو.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قبل الإطلاق بنحو 30 دقيقة، تعهد جيش كوريا الشمالية أيضا برد لم يحدده على المناورات التي وصفها بأنها استفزازية وغير مسؤولة.

المصدر: أ ب