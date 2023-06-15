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عبداللهيان: إيران وكوبا من رواد تنمية التقارب الإقليمي

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عبداللهيان: إيران وكوبا من رواد تنمية التقارب الإقليمي
AFP
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران وكوبا من رواد تنمية التقارب الإقليمي، تعليقا على زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى هافانا.

ووصل رئيسي، صباح اليوم الخميس، إلى كوبا المحطة الثالثة والأخيرة في جولته على عدد من دول أمريكا اللاتينية.

وفي تغريدة له على "تويتر" بهذا الخصوص، كتب عبد اللهيان: "كوبا هي المحطة الأخيرة من الجولة الاقليمية للدكتور رئيسي في أميركا اللاتينية"، مضيفا: "إيران وكوبا من رواد تنمية التقارب الإقليمي، حيث بإمكانهما توفير الفرصة لبعضهما للحضور في التحالفات التي تكونت في جانبي الكرة الأرضية".

وأفاد بأن "التعاون (بين إيران وكوبا) يتمركز في المجالات البيوتكنولوجية والتقنية والطبية والطاقة".

المصدر: "نور نيوز"

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