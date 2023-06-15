بالفيديو.. نشطاء مناخ يلقون طلاء باللون الأحمر على لوحة عمرها 123 عاما

ألقى متظاهرون من أجل المناخ طلاء أحمر اللون على عمل فني عمره 123 عاما للرسام الفرنسي كلود مونيه، ثم قاموا بلصق أنفسهم في الإطار.

الحادثة التي وقعت يوم أمس الأربعاء، في المتحف الوطني السويدي تم التقاط مقاطع مصورة لها.

وظهر النشطاء في الفيديو وهم يلصقون أنفسهم بلوحة "حديقة الفنان في جيفرني"، والتي تعرض كجزء من المعرض في المتحف.

وتم اعتقال امرأتين في ستوكهولم بعد الاحتجاج. وقالت المتحدثة باسم المعرض حنا توتمار إن العمل الفني مغطى بالزجاج و"تم فحصه الآن من قبل مسؤولي الترميم في المتحف لمعرفة ما إذا كان قد حدث أي ضرر".

Environmental activists recently defaced Monet's artwork in Stockholm by splattering it with red paint.https://t.co/X5dTvucwhCpic.twitter.com/qg2lqlsRlE — Fine Art Connection (@fine_art_biz) June 14, 2023

المصدر: "الإندبندنت"