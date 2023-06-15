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بالفيديو.. نشطاء مناخ يلقون طلاء باللون الأحمر على لوحة عمرها 123 عاما

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بالفيديو.. نشطاء مناخ يلقون طلاء باللون الأحمر على لوحة عمرها 123 عاما
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ألقى متظاهرون من أجل المناخ طلاء أحمر اللون على عمل فني عمره 123 عاما للرسام الفرنسي كلود مونيه، ثم قاموا بلصق أنفسهم في الإطار.

الحادثة التي وقعت يوم أمس الأربعاء، في المتحف الوطني السويدي تم التقاط مقاطع مصورة لها.

وظهر النشطاء في الفيديو وهم يلصقون أنفسهم بلوحة "حديقة الفنان في جيفرني"، والتي تعرض كجزء من المعرض في المتحف.

وتم اعتقال امرأتين في ستوكهولم بعد الاحتجاج. وقالت المتحدثة باسم المعرض حنا توتمار إن العمل الفني مغطى بالزجاج و"تم فحصه الآن من قبل مسؤولي الترميم في المتحف لمعرفة ما إذا كان قد حدث أي ضرر".

المصدر: "الإندبندنت"

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