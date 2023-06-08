نشطاء مناخ يفرغون إطارات أكثر من 100 سيارة في عاصمتين أوروبيتين (فيديو + صورة)

أعلنت جماعة لنشطاء المناخ مسؤوليتها عن تفريغ إطارات سيارات رياضية متعددة الأغراض في العاصمتين الدنماركية والألمانية.

وقالت مجموعة The Tyre Extinguishers: "إننا ندافع عن أنفسنا ضد تغير المناخ وتلوث الهواء والسائقين غير الآمنين".

ونشرت المجموعة صورة في تغريدة على "تويتر" لملاحظة وضعت على السيارات المتضررة، وكتبت: "تفريغ إطارات 120 سيارة دفع رباعي في منطقة فريدريكسبيرج في منطقة العاصمة الدنماركية".

DENMARK: 120 SUVS DISARMED IN FREDERIKSBERG



A whopping 120 SUVs hit last night in the Frederiksberg area of the Danish capital region. Great work Danish friends!



Join in where you are: https://t.co/cmqm5IOeg7pic.twitter.com/3Jtm9RT9AV — The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) June 7, 2023

ونشرت فيديو لتفريغ إطارات سيارات في برلين وكتبت: "50 سيارة دفع رباعي أصبحت آمنة في برلين الليلة الماضية! فريق عمل رائع!".

BERLIN, GERMANY: 50 SUVs made safe in Berlin-Pankow last night! Great work team! Keep it up!



Listen to that lovely hisssssssssssssss! @Bild@berlinerzeitung@tazgezwitscherpic.twitter.com/YAIWo4fk93 — The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) June 8, 2023

وناشدت شرطة كوبنهاغن شهود الواقعة التقدم للإدلاء بأقوالهم، قائلة "نحقق في التخريب ونود أن نسمع من المواطنين الذين شاهدوا شيئا ما في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء".

وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن كايبرغ إنه كان من الصعب تحديد عدد المركبات التي تأثرت على وجه الدقة حتى أبلغ الجميع عن تفريغ إطاراتهم من الهواء، مبينا أنه تم وضع ملاحظة على السيارات المتضررة..

ويقول التعريف الشخصي للمجموعة على تويتر: "سنجعل من المستحيل امتلاك سيارة رياضية متعددة الأغراض في المناطق الحضرية بالعالم".

المصدر: AP + RT