سلطنة عمان: إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء

أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، إن "إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء"، مؤكدا على أن "طهران جادة في التوصل إلى الاتفاق النووي".

وقال البوسعيدي، في مقابلة مع موقع "المونيتور" إن بلاده "عرضت بحسن نية أماكنها الدبلوماسية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أنه "يشعر بالجدية من واشنطن وطهران للسعي لإحياء الاتفاق النووي".

ورأى أن "الأجواء المحيطة بالموضوع النووي الإيراني إيجابية"، موضحا أنه "يعتقد أن القيادة الإيرانية جادة في التوصل إلى اتفاق، فيما رد الجانب الآخر (أمريكا) بالمثل بحسن نية، فإنهم على استعداد للقيام بذلك".

وعن اتفاق محتمل لتبادل السجناء، قال البوسعيدي: "أستطيع أن أقول إنهم قريبون من التوصل إليه.. ربما تكون هذه مسألة فنية". وحول الأموال الإيرانية المجمدة، أشار إلى "إنهم بحاجة إلى إطار عملي وإطار زمني لكيفية تنسيق ذلك".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للموقع إن الإدارة الأمريكية وعبر القنوات الإقليمية "تحث إيران بشكل متزامن على عدم التصعيد بعد عدة أشهر من التطورات السلبية".

المصدر: al monitor