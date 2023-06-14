بوتين يعقد اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، وبدأ الاجتماع بالسؤال عن الوضع في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وقال بوتين، في الاجتماع الذي عقد في الكرملين: "لنبدأ، ربما، بالموقف الذي يتطور حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية".

وأكدت سكفورتسوفا في الاجتماع أنه لا توجد خلفية إشعاعية مفرطة في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وأن الوضع تحت السيطرة.

وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، إن المتخصصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا طوروا العديد من الترياقات الجديدة للمواد السامة لصالح الجيش الروسي.

وقالت سكفورتسوفا: "تم تطوير العديد من الأدوية الجديدة بشكل أساسي للمواد السامة وعقاقير جديدة واقية من الإشعاع وبعض الأدوية التي تكشف أعراض المرض".

وأشارت إلى أن الاستعدادات كلها مناسبة، "في الواقع، هذه حزمة جديدة جاهزة للجيش، حيث يوجد كل شيء أساسي من التهديدات الكيميائية والإشعاعية".

وقالت سكفورتسوفا، إن المركز الطبي متعدد التخصصات عالي التقنية في ماريوبول سيبدأ العمل في ديسمبر، ودعت رئيس الدولة لزيارته إذا أتيحت الفرصة، "نأمل أن يبدأ هذا المركز العمل في ديسمبر. وإذا كانت هناك فرصة، فنحن ندعوك، فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) لزيارته".

وقال بوتين: "عندما كنت في ماريوبول، رأيته. ظاهريا، لم أصل إلى هناك. لكن الاكتمال كان كبيرا بالفعل، ربما 60 بالمائة"، بدورها، أجابت سكفورتسوفا إن المركز جاهز الآن بنسبة 74%.

المصدر: نوفوستي