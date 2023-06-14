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مقاتلات بريطانية ترافق طائرات روسية بالقرب من إستونيا

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مقاتلات بريطانية ترافق طائرات روسية بالقرب من إستونيا
Globallookpress Christophe Gateau/dpa
مقاتلة من نوع "يوروفايتر تايفون" (صورة من الأرشيف)
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أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية أن مقاتلات بريطانية من نوع "تايفون" أقلعت مساء الأربعاء لغرض مرافقة طائرات روسية بالقرب من أجواء إستونيا.

وأشارت القوات الجوية البريطانية إلى أن طائرة روسية من نوع "إيل 20" وطائرتين أخريين من نوع "سو 27" قامت بالتحليق بالقرب من المجال الجوي للناتو.

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واتهمت القوات البريطانية الطائرات الروسية "بمخالفة القواعد الدولية"، حيث لم تتصل بالجهات المسؤولة عن بيانات التحليقات في المنطقة، حسب قول الجانب البريطاني.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي بهذا الصدد، لكنها تشير دائما إلى أن كافة تحليقات للطيران الروسي تنفذ بالتوافق مع كافة القواعد والقوانين الدولية.

المصدر: نوفوستي

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