رئيس مجلس الدومل مخاطبا تبون: زيارتكم تعطي دفعة جادّة لتنمية العلاقات بين بلدينا

بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في لقاء مع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون تطور العلاقات البرلمانية بين البلدين، وشدّد على أنها تتطور بفضل الحوار بين رئيسي البلدين.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للدوما اليوم الأربعاء: "ناقش فياتشيسلاف فولودين وعبد المجيد تبون تطور العلاقات البرلمانية بين روسيا والجزائر. وشدّد فولودين على أن العلاقات بين روسيا والجزائر تتطور بفضل الحوار بين رئيسي البلدين".

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وقال فولودين: "مجيئكم سيعطي دفعة جادّة للعلاقات البرلمانية الدولية ولتنمية العلاقات بين بلدينا". بحسب البيان.

كما اقترح رئيس مجلس الدوما الروسي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة وتنظيم العمل على غرار اللجان ذات الصلة.

وقال في هذا الجانب: "بالنسبة لنا، أظهر هذا النموذج فعاليته مع دول أخرى، الصين وفيتنام وتركيا وإيران".

هذا وقد بدأ الرئيس الجزائري تبون أمس الثلاثاء، زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية، لمدة 3 أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وسيشارك تبون خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها وفد وزاري هام، في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المصدر: تاس