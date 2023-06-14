بوغدانوف: زيارة تبون إلى روسيا حدث تاريخي وتسهم في تطوير العلاقات الودّية

وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف زيارة الدولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بـ"الحدث التاريخي" وأنها ناجحة وتطور العلاقات الودّية.

وأشار بوغدانوف اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الروسي، إلى أن زيارة الدولة هذه "حدث تاريخي في العلاقات الودية التقليدية بين البلدين".

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وأضاف: "هذه الزيارة في مستوى عال وهي مهمّة جدا نظرا لبرنامجها الكثيف والوفد الكبير المرافق للرئيس تبون، ونحن متأكدون أنها ستكون موفّقة وناجحة وتساهم في تطوير العلاقات الودية التقليدية وروابط الصداقة والتضامن بين الشعبين والبلدين".

يُشار إلى أن الرئيس الجزائري تبون، بدأ أمس الثلاثاء زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية، لمدة 3 أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

كما سيشارك تبون خلال هذه الزيارة التي يرافقه فيها وفد وزاري هام، في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية