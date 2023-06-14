الأمم المتحدة ترحب بمبادرة روسيا الخيرية بالتبرع بالحبوب للدول الفقيرة

أعرب ستيفان دوجاريك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقييمه الإيجابي لمبادرة روسيا تقديم الحبوب للدول الفقيرة مجانا، مؤكدا أن المنظمة الدولية ترحب بأي مساعدة للدول المحتاجة.

وقال دوجاريك: "نحن على اتصال دائم ليس فقط بأطراف الصفقة، ولكن أيضا مع كل من يستفيد منها في أي بلد.. نحن نقدر أي دعم يتم تقديمه لمن يحتاجون إليه."

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين، إن الحبوب يجب أن تذهب أولا وقبل كل شيء إلى أفقر البلدان في العالم.

ووفقا له، فإن الجانب الروسي يشارك في صفقة الحبوب ليس من أجل أوكرانيا، ولكن من أجلهم.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا ستصدر 55-60 مليون طن من الحبوب.

المصدر: تاس