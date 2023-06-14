استخباراتي أمريكي سابق: خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد.. فشل وشيك لنظام كييف

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن القوات الأوكرانية عانت من خسائر فادحة وكارثية منذ بداية الهجوم المضاد، مما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.

وذكر جونسون: "لقد تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فهي كارثية توضح فشل الهجوم المضاد".

وأضاف: "محاولات القوات الأوكرانية تحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات، بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية المقدار اللازم من المدفعية المتحركة وأنظمة الدفاع الجوي لمثل هذه الهجمات".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن خسائر القوات الأوكرانية تتراوح بين 25% و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

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المصدر: نوفوستي