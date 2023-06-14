أوشاكوف يعلن موعد لقاء بوتين بالقادة الأفارقة لبحث مبادرتهم للتسوية مع أوكرانيا

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف إن الرئيس بوتين سيبحث السبت المقبل مع وفد من سبع دول إفريقية في سان بطرسبورغ، مبادرتهم للتسوية السلمية بشأن أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "يوم السبت الموافق 17 يونيو، سيعقد اجتماع دولي مهم للغاية. حيث سيستقبل الرئيس الروسي وفدا من الدول الإفريقية في سان بطرسبورغ لمناقشة وبحث المبادرة الإفريقية لتسوية سلمية للنزاع الأوكراني".

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وأشار أوشاكوف إلى أن الوفد الإفريقي قبل لقائه الرئيس الروسي سيجري محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف، قائلا: "قبل ذلك، سيزور الوفد الإفريقي كييف في 16 يونيو، وسيجرون محادثات مع القيادة الأوكرانية في كييف، ويقدمون وجهات نظرهم، ويستمعون إلى تقييمات زيلينسكي".

من جهة أخرى، لفت أوشاكوف إلى أن روسيا غير راضية على الإطلاق عن طريقة تطبيق شروط صفقة الحبوب، لذلك ستفكر فيما إذا كانت ستمددها مرة أخرى، فضلا عن أنه سيتم بحث صفقة الحبوب مع القادة الأفارقة.

كما نوه أوشاكوف بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا قوية على الدول الإفريقية قبل القمة الروسية الإفريقية المرتقبة.

المصدر: تاس