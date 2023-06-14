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آلاف الإيطاليين يحتشدون أمام كاتدرائية ميلانو لتشييع برلسكوني (فيديو)

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آلاف الإيطاليين يحتشدون أمام كاتدرائية ميلانو لتشييع برلسكوني (فيديو)
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تجمع أكثر من 10 آلاف إيطالي، اليوم الأربعاء، في ساحة كاتدرائية ميلانو للمشاركة في تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وأقامت السلطات الإيطالية جنازة رسمية وحدادا في وداع رئيس وزرائها الراحل، الذي توفي الاثنين الماضي عن 86 عاما.

ومنذ الثلاثاء، تجمع أنصار برلسكوني خارج منزله قرب ميلانو لتوديع الملياردير الذي لعب دورا كبيرا في في المشهد السياسي في بلاده وفي عالم الأعمال وكرة القدم لنحو ثلاثة عقود.

ورفع عدد كبير من المحتشدين أعلام حزب "فورزا إيطاليا" الذي كان يتزعمه برلسكوني، بالإضافة إلى أعلام فرق كرة القدم في المدينة، بما في ذلك فريق "ميلان إيه سي".

المصدر: وكالات

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