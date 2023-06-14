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مجلس الدوما يكشف عن الحالة الصحية لقائد القوات الشيشانية المشاركة بالعملية الخاصة في أوكرانيا

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مجلس الدوما يكشف عن الحالة الصحية لقائد القوات الشيشانية المشاركة بالعملية الخاصة في أوكرانيا
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كشفت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما عن وضع آدم ديليمخانوف، قائد وحدات النخبة في القوات الخاصة الشيشانية المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بعد أنباء عن وفاته في قصف أوكراني.

وقالت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما لقناة "زفيزدا"، إن ديليمخانوف، عضو مجلس الدوما، على قيد الحياة لكنه مصاب.

من جهته قال النائب دميتري كوزنتسوف، عضو لجنة الدفاع في الدوما في منشور: إن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تحدث للتو مع النائب آدم ديليمخانوف، إنه على قيد الحياة وبحالة جيدة.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت مؤخرا، نبأ وفاة ديليمخانوف جراء قصف أوكراني.

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المصدر: نوفوستي، زفيزدا

 

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