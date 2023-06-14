الخارجية الصينية تحذر واشنطن من التدخل في شؤونها الداخلية

حذرت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والإضرار بسيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

صرح بذلك وزير الخارجية الصيني تشين غانغ اليوم الأربعاء، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلا عن التلفزيون الصيني.

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ويشار إلى أن الوزير الصيني، خلال المحادثة، أوضح لنظيره الأمريكي موقف الصين من قضية تايوان وغيرها من القضايا الرئيسية الأخرى، وتابع: "على الجانب الأمريكي أن يظهر الاحترام، وأن يتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وأن يكف عن الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية من أجل المنافسة".

وكان بلينكن قد ناقش مع تشين غانغ في وقت سابق أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لتجنب "الحسابات الخاطئة والصراعات" على حد تعبيره. وأوضح الوزير الأمريكي كذلك لنظيره الصيني، بشكل جلي، أن الولايات المتحدة "ستواصل الجهود الدبلوماسية لطرح قضايا المخاوف الصينية ومناقشة التعاون المحتمل".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، أن الخارجية ستنشر معلومات حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين في الوقت المناسب، حين ظهور هذه المعلومات.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق بأن وزير الخارجية الأمريكي قد يزور الصين في 18 يونيو، ويلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلا أن وانغ ون بين قال: "ليس لدي الآن أي معلومات يمكنني تقديمها، وإذا ظهرت، فسننشرها في الوقت المناسب".

وكان بلينكن قد خطط لزيارة الصين في فبراير الماضي، إلا أن حادث البالون الصيني الذي عبر الولايات المتحدة وسقط فوق المحيط الأطلسي أرجأ الزيارة، وسوف تكون الرحلة الحالية، إذا ما تمت، هي قمة العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 2018، عندما تم استقبال وزير الخارجية الأمريكية آنذاك، مايك بومبيو، في بكين.

المصدر: نوفوستي