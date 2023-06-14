بن غفير يدعو إلى الموافقة الفورية على أجزاء من الإصلاح القضائي

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى طرح "الأجزاء المهمة" من الإصلاح القضائي، المثير للجدل، إلى القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، للحصول على الموافقة الفورية.

وخلال اجتماع لحزبه "عوتسما يهوديت"، قال بن غفير إنه "إذا لم تكن هناك اتفاقات فعندئذ يجب أن نتوقف عن الانتظار".

وجاءت تصريحات بن غفير قبل ساعات فقط من تصويت هام في الجلسة الكاملة للكنيست اليوم قد يقرر مصير المحادثات الجارية بين الائتلاف الإسرائيلي والمعارضة بشأن خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل.

والتصويت لممثلي الكنيست في لجنة الاختيار القضائية المكونة من تسعة أعضاء، والمسؤولة عن تعيين القضاة على جميع مستويات نظام المحاكم المدنية في إسرائيل.

وفي حين أن الائتلاف لا يشترطه القانون، يصوت التحالف تقليديا لشغل مكان واحد في اللجنة ويسمح للمعارضة باحتلال المركز الثاني.

المصدر: "جروزاليم بوست"