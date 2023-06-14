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مدفيديف يعلق على تصريحات بوتين ويهدد بقطع كابلات الأعداء في قاع المحيط

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مدفيديف يعلق على تصريحات بوتين ويهدد بقطع كابلات الأعداء في قاع المحيط
Legion-Media Nikolay Vinokurov
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس بضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن الحدود الروسية.

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جاء ذلك فيما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:

تحدث الرئيس الروسي بالأمس عن ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لضمان أمن بلادنا. وبالنظر إلى القرارات العدائية لتزويد نظام كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، يجب أن يمر مثل هذا الخط على طول حدود لفوف (ليمبرغ البولندية)، من أجل لعب دور دفاعي حقيقي. حينها ستكون هذه الحدود الآمنة الجديدة لما كان يطلق عليه "الدولة 404".

كذلك إذا انطلقنا من التواطؤ المؤكد للدول الغربية في تفجير خط أنابيب السيل الشمالي، فلن يكون لدينا قيود، حتى أخلاقية، لتدمير اتصالات الكابلات الخاصة بأعدائنا، الموضوعة على طول قاع المحيط.

المصدر: تليغرام

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