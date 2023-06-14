صحيفة: الاجتماع بصيغة رامشتاين سيبحث صيانة المعدات الغربية المقدمة لأوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في البنتاغون، بأن الاجتماع المقبل بـ "صيغة رامشتاين" للدول الداعمة لأوكرانيا سيبحث صيانة المعدات الغربية المقدمة للقوات الأوكرانية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المسألة ستكون من بين المواضيع التي ستتصدر جدول أعمال الاجتماع.

وحسب الصحيفة، فإن أوكرانيا تسعى لإنشاء البنية التحتية على الأراضي الأوكرانية أو البولندية لصيانة المعدات الغربية، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أوروبا.

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وقال مصدر في البنتاغون لـ "بوليتيكو": "بعض زملائنا الأوروبيين يتمتعون بالعلاقات مع الصناعات الأوكرانية. وتحدثت مع عدة شركات في أوروبا، وهي تقوم بوضع الخطط للمستقبل".

وأضاف المصدر أن فريق العمل الخاص بصيانة المعدات الغربية في أوكرانيا على المدى الطويل، هو أكثر الفرق نشاطا ضمن "صيغة رامشتاين" في الفترة الحالية.

يذكر أن الاجتماع المقبل بصيغة رامشتاين سيعقد يوم 15 يونيو الجاري في بروكسل.

المصدر: بوليتيكو